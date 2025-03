Onde assistir a Galvez x Independência-AC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Acreano 2025

Equipes entram em campo neste sábado (29), em jogo único; veja como acompanhar na TV

O Galvez enfrenta o Independência-AC na tarde deste sábado (29), às 15h30 (de Brasília), na Arena da Floresta, em Rio Branco, em duelo único que decidirá o título do Campeonato Acreano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Gazeta, na rede aberta, que é afiliada da TV Record no Acre (veja a programação completa aqui).

Galvez e Independência fazem a final inédita do Campeonato Acreano. Com histórico curto na elite estadual, o confronto entre os finalistas começou em 2019 e registra apenas cinco partidas, com vantagem do Galvez: duas vitórias contra uma do Tricolor de Aço, além de dois empates. O Galvez também leva a melhor no saldo de gols, com sete marcados contra dois do rival. Atual campeão, o Independência busca o bicampeonato, enquanto o Galvez tenta ampliar sua vantagem no retrospecto e levantar a taça. Em caso de empate, será definida nos pênaltis.