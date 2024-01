Onde assistir a Fulham x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa da Liga Inglesa

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Craven Cottage; veja como acompanhar na TV e na internet

Fulham e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (24), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Craven Cottage, em Londres, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Bounemouth por 4 a 0 na Premier League, o Liverpool volta as atenções para a disputa da Copa da Liga Inglesa. Maior campeão do torneio com nove títulos, o Liverpool eliminou o Leicester por 3 a 1 na terceira fase, o Bournemouth por 2 a 1 nas oitavas de final e o West Ham por 5 a 1 nas quartas. Como venceram a ida por 2 a 1, os Reds podem garantir sua passagem para a final com um empate.

Do outro lado, o Fulham precisa conquistar uma vitória com uma diferença de dois gols para avançar à final. Até o momento, a equipe venceu o Tottenham na segunda fase e o Norwich por 2 a 1 na terceira fase. Nas oitavas de final, derrotou o Ipswich Town por 3 a 1 e o Everton nos pênaltis, com um placar de 7 a 6 nas quartas de final.

Mais artigos abaixo