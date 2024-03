Onde assistir a Fortaleza x Maracanã ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Cearense

Equipes entram em campo neste domingo (17), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Maracanã se enfrentam neste domingo (17), às 17h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como empataram por 1 a 1, quem vencer avança à final. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil após eliminar o Retrô nos pênaltis por 3 a 2, o Fortaleza volta as atenções para a disputa do mata-mata do Cearense. Na primeira fase, o Leão terminou na liderança do Grupo A, com 11 pontos, e conquistou a classificação direta para a semifinal.

Do outro lado, o Maracanã terminou na vice-liderança do Grupo A, com nove pontos. Foram duas vitórias e três empates. Um aproveitamento de 60%. Já nas quartas de final eliminou o Floresta por 2 a 1 no placar agregado.

Mais artigos abaixo