Onde assistir a Fortaleza x Ceará ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam neste sábado (30), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Ceará entram em campo na tarde deste sábado (30), às 16h40 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (CE) e pela TV Ceará, na TV aberta, e pelo canal GOAT, no streaming (veja a programação completa).

O Fortaleza chegou à decisão do estadual após eliminar o Maracanã (empate por 1 a 1 e vitória por 3 a 0) e vai em busca do inédito hexacampeonato. Entretanto, o momento do Tricolor é conturbado, já que a equipe vem de três derrotas consecutivas pela Copa do Nordeste, uma delas, inclusive, para o próprio rival. Pressionado, o técnico Vojvoda deve mandar a campo o que tiver de melhor disponível.

Do outro lado, o Ceará eliminou o Ferroviário na semifinal (vitória por 3 a 2 e empate por 1 a 1). O Vozão quer impedir a conquista que seria histórica na competição, e voltar a vencer o estadual, o que não acontece desde 2018. Guilherme Castilho e Daniel Mazerochi seguem desfalcando o alvinegro por lesão..

As equipes já se enfrentaram 155 vezes, com 44 triunfos do Fortaleza, 51 do Ceará, além de 60 empates.