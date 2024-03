Onde assistir a Fluminense-PI x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo neste domingo (3), no Estádio Lindolfo Monteiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense-PI e Fortaleza se enfrentam neste domingo (3), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com uma vitória e dois empates nos últimos três jogos, o Fortaleza volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. Melhor ranqueado na CBF, o Leão do Pici tem a vantagem do empate para avançar.

Do outro lado, o Fluminense-PI, que vem de derrota para o Altos no Campeonato Piauiense, precisa vencer para garantir a classificação para a segunda fase. O vencedor do confronto terá pela frente o Retrô, que eliminou o Manauara por 2 a 1.

