Onde assistir a Fluminense x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), no CT de Xerém; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 15h (de Brasília), no CT de Xerém, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. A partida não teve transmissão confirmada pela CBF (confira a programação completa).

Fora da zona de classificação, o Fluminense, em nono lugar, com 24 pontos, está embalado com quatro vitórias consecutivas no Brasileiro sub-20. Já o Palmeiras, líder, com 38 pontos, está invicto há cinco jogos no torneio nacional, com três vitórias e dois empates.

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma quatro vitórias, contra uma do Palmeiras, além de seis empates. No último encontro válido pelo Brasileiro-20 de 2021, as equipes empataram por 1 a 1.

