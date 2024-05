Onde assistir a Fluminense x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes vão a campo nesta segunda-feira (19), no Luso Brasileiro, pelo Brasileirão feminino; confira como acompanhar e mais informações da partida

Fluminense e Palmeiras se enfrentam na tarde desta segunda-feira (20), às 17h30 (horário de Brasília), no Luso Brasileiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Fluminense, comandado pelo técnico Hoffmann, busca dar um passo importante na luta por uma vaga nas quartas de final. Na última rodada, a equipe tricolor tropeçou no clássico contra o Flamengo, por 3 a 1, e precisa reagir rapidamente para não perder o G-8 de vista.

Do outro lado, o Palmeiras, embalado pela goleada por 6 a 0, sobre o Santos, ocupa a vice-liderança com 22 pontos e quer diminuir a diferença para o líder Corinthians. As Palestrinas, que possuem o melhor ataque da competição com 25 gols marcados, contam com a artilheira Amanda Gutierres, autora de 12 gols no campeonato, para fazer a diferença na partida.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!