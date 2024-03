Onde assistir a Fluminense x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo neste sábado (16), no Estádio Luso-Brasileiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em busca do título inédito, Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (16), às 15h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não terá transmissão oficial (veja a programação completa).

Após a goleada sofrida para o Botafogo por 4 a 0 na Copa Rio feminina, o Fluminense volta suas atenções para a estreia no Brasileirão feminino. O Atlético-MG também se prepara para seu primeiro jogo na temporada. O último confronto oficial do Fluminense ocorreu em novembro de 2023, quando foi derrotado pelo rival Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro feminino.

O torneio conta com 16 clubes, , e a fase inicial é disputada em um único turno. Os oito times de melhor desempenho avançam para as quartas de final, com partidas de ida e volta.

