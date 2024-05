Onde assistir a Flamengo x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no Estádio da Gávea; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do canal FlaTV no YouTube (veja a programação completa).

Atual campeão do Brasileirão sub-20, o Flamengo busca reduzir a diferença para o líder Palmeiras. No momento, a equipe carioca soma 12 pontos, com quatro vitórias e duas derrotas. Já o América-MG aparece no meio da tabela, com oito pontos.