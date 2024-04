Onde assistir a Figueirense x Ferroviário ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Figueira estreia pela Terceirona diante do campeão da Série D; veja todos os detalhes

Figueirense e Ferroviário se enfrentam na tarde deste domingo (21), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após pouco mais de um mês de itnertemporada, o Figueirense vai a campo para pontapé inicial à campanha na qual pretendem garantir o acesso. Para tanto, porém, precisarão dar a volta por cima da eliminação precoce no Campeonato Catarinense, diante do Barra, em casa, nos pênaltis. O 'restart' pode ser dado com um triunfo.

Enquanto isso, o Ferroviário chega em alta como campeão da Série D do ano passado. O time pode não ser considerado franco favorito, mas tentará replicar a boa campanha do ano passado. No recorte recente, caiu, contudo, para o Ceará nas semifinais do Campeonato Cearense. Assim como com o clube de Santa Catarina, isso credenciou a equipe a pouco mais de um mês de preparação para a Terceirona.