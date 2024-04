Veja tudo o que você precisa saber para a estreia de gaúchos e alagoanos pela Terceirona

Ferroviário e Aparecidense se enfrentam na noite desta segunda-feira (29), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Ferroviário estreou com derrota na Terceirona, sendo derrotado fora de casa pelo Figueirense. Agora, o time faz sua primeira partida em casa na competição buscando seus primeiros pontos. O Tubarão abriu a rodada ocupando a 15ª posição.

Enquanto isso, a Aparecidense deu sua largada com três tentos somados, batendo o Sampaio Corrêa, em boa partida diante da torcida - Du Fernandes e Robert marcaram os gols do triunfo por 2 a 0. Sendo assim, o time chega embalado, abrindo a rodada na terceira colocação.