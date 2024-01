Onde assistir a Egito x RD Congo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações

Equipes entram em campo neste domingo (28), no Estádio Laurent Pokou; veja como acompanhar na TV e na internet

Egito e RD Congo se enfrentam neste domingo (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Laurent Pokou, na Costa do Marfim, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. A partida terá transmissão ao vivo do Esporte na Band no YouTube, da Bandplay no streaming e no site Band.com.br (veja a programação completa aqui).

O Egito conquistou a classificação para o mata-mata, o Egito ocupa a vice-liderança do Grupo B, com três pontos. Até aqui, a equipe empatou os três primeiros jogos, enquanto o RD Congo também terminou em segundo lugar do Grupo D, com três pontos.