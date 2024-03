Onde assistir a Cuiabá x Brasiliense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Verde

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Brasiliense se enfrentam na noite desta quarta-feira (27), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Cuiabá Esporte Clube no YouTube (veja a programação completa).

Classificado para a final do Campeonato Mato-Grossense após vencer o Luverdense por 4 a 3, o Cuiabá volta as atenções para a disputa da Copa Verde. O Dourado conquistou a classificação para as quartas após eliminar Porto Velho por 5 a 0 nas oitavas de final. Como venceu a ida por 4 a 1, a equipe pode perder por até três gols de diferença.

Do outro lado, o Brasiliense, eliminado do Campeonato Brasiliense pelo Capital por 6 a 3 na semifinal, busca a recuperação na Copa Verde. Nas oitavas de final, venceu o Ceilândia nos pênaltis por 4 a 1 após empatar sem gols no tempo normal.

