Onde assistir a CSA x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Alagoano

Equipes entram em campo neste domingo (28), no Estádio Rei Pelé; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Campeonato Alagoano, CSA e CRB se enfrentam neste domingo (28), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela terceira rodada do torneio estadual. A partida terá transmissão ao vivo no canal do FAF TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Líder por conta do saldo de gols (3 a 2), o CSA chega embalado com 100% de aproveitamento no Campeonato Alagoano. Até aqui, a equipe venceu o Coruripe por 1 a 0 na rodada de estreia e depois o Cruzeiro-AL por 2 a 0.

Do outro lado, o CRB, atual campeão alagoano, é o vice-líder, e também chega com duas vitórias nos dois primeiros jogos. Na primeira rodada, venceu o Penedense por 1 a 0 e na sequência o Murici por 1 a 0. No retrospecto geral, o CRB soma 187 vitórias, contra 157 dos azulinos, além de 178 empates.

