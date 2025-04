Onde assistir a CSA x Anápolis ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2025

Equipes entram em campo neste sábado (12), pela estreia da competição

O CSA, de Alagoas, recebe o Anápolis, de Goiás, na tarde deste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

O CSA estreia na Série C após o fim do Campeonato Alagoano, no qual foi eliminado nas semifinais. Já na Copa do Nordeste, a equipe ocupa a segunda posição do Grupo B, dentro da zona de classificação para o mata-mata.

Do outro lado, o Anápolis entra em campo após o surpreendente vice-campeonato no Campeonato Goiano — mesmo tendo sofrido uma virada nos minutos finais da decisão. A equipe terminou como vice-campeã da Série D em 2024.