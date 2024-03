Onde assistir a Cruzeiro x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17

Equipes entram em campo nesta terça-feira (12), no Estádio Castor Cifuentes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Goiás se enfrentam na tarde desta terça-feira (12), às 15h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Após eliminar o Operário-MT por 10 a 0 na primeira fase da Copa do Brasil sub-17, o Cruzeiro chega com a vantagem para o jogo de volta nas oitavas de final. Como venceu a ida por 3 a 0, a equipe mineira pode perder por até dois gols na partida de volta que avança às quartas de final.

Do outro lado, o Goiás, que eliminou o Vasco por 3 a 2 na primeira fase e perdeu para o Cruzeiro no primeiro jogo por 3 a 0, precisa vencer o time Celeste por quatro gols de diferença para confirmar a classificação direta. Caso vença por três gols, a decisão vai para os pênaltis.

