Onde assistir a CRB x ASA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Alagoano

CRB e ASA se enfrentam neste sábado (6), às 17h (horário de Brasília), no Rei Pelé, pelo jogo de volta da final do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Nosso Futebol, no streaming, e da FAF TV, no YouTube (confira a programação completa aqui).

Depois de vencer o primeiro duelo por 1 a 0, o CRB entra em campo com a vantagem do empate. O Alvirrubro terá o apoio de sua torcida para ficar com a taça em casa.

Do outro lado, o ASA vai a campo precisando ganhar por dois gols de diferença. Caso ganhe por um a mais, a decisão da vaga será nas penalidades.

