Onde assistir a Athletico-PR x Maringá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paranaense 2025

Equipes chegam em igualdade, após empate em 1 a 1 no primeiro jogo; veja tudo o que você precisa saber

Athletico-PR e Maringá se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paranaense 2025. A partida terá transmissão ao vivo de NSports e Rede Furacão (confira a programação completa).

O pirmeiro ato do confronto de semifinal entre Athletico-PR e Maringá terminou empatado em 1 a 1. Maranhão, do Dogão, e Tobias Figueiredo, do CAP, deram números finais ao jogo, ainda no primeiro tempo. O resultado deixa a vaga na decisão do Estadual ao vencedor deste jogo de volta; em caso de um novo empate, a decisão ficará por conta da disputa de pênaltis.

No outro lado da chave, Londrina e Operário-PR medem forças por um lugarzinho na finalíssima. O Londrina é quem tem a vantagem, após triunfo por 1 a 0 na ida.