Onde assistir a Coritiba x Maringá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Paranaense 2025

Dogão triunfou sobre o Coxa por 2 a 0 na ida e carrega boa vantagem para decisão; veja tudo o que você precisa saber

Coritiba e Maringá se enfrentam neste doming (09), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense 2025. A partida terá transmissão ao vivo de NSports e Coxa Prime TV (confira a programação completa).

O Maringá foi quem abriu a vantagem – e uma boa vantagem – no primeiro ato das quartas de final do Paranaense contra o Coritiba. No último sábado (1°), o Dogão triunfou por 2 a 0 no Estádio Willie Davids, pelo primeiro jogo do confronto. O zagueiro Max Miller foi o grande herói do jogo, marcando os dois gols.

Agora na volta, o Coxa precisará trabalhar. Somente uma vitória por três ou mais gols de diferença classificará a equipe às semis do Estadual, enquanto um triunfo por dois tentos de saldo leva a decisão à disputa de pênaltis. Qualquer outro resultado garante a classificação ao Maringá.