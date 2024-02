Onde assistir a Coritiba x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Athletiba será disputado neste domingo (18), no Estádio Couto Pereira; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança, Coritiba e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Furacão no streaming e da NSports no canal do YouTube (veja a programação completa).

Defendendo a liderança do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR está invicto com seis vitórias e três empates. Na última rodada, o Furacão, que soma 21 pontos na classificação, empatou com o Operário-PR sem gols.

Do outro lado, o Coritiba, que também vem de empate com o Maringá por 2 a 2, aparece na vice-liderança do Paranaense, com 20 pontos conquistados. Até aqui, registra seis vitórias, dois empates e uma derrota.

