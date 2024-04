Onde assistir a Corinthians x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-17

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Estádio Parque São Jorge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 17h (de Brasília), no Estádio Parque São Jorge, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

O Corinthians garantiu a classificação para as quartas de final após eliminar o Criciúma por 2 a 1 na primeira fase e o Internacional por 7 a 5 nas oitavas de final, no agregado. O jogo de volta das quartas de final está marcado para o dia 10.

Do outro lado, o São Paulo está em busca do terceiro título nacional (venceu em 2013 e em 2020, além de ter sido vice-campeão em 2019 e 2021). Na primeira fase, o time juvenil eliminou o PSTC por 4 a 1 e o Athletico-PR por 4 a 3 nas oitavas de final, no placar agregado.

