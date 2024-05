Onde assistir a Corinthians x RB Bragantino ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20

Duelo paulista é um dos destaques da 9ª rodada do nacional da categoria; veja tudo o que você precisa saber

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam na tarde desta quarta-feira (29), às 16h (horário de Brasília), no Parque São Jorge, pela 9ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida será transmitida pela Corinthians TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Corinthians não vive boa fase no nacional da categoria. O time soma apenas sete pontos após sete partidas, figurando na 16ª posição na tabela. O principal problema da equipe tem sido o ataque, que marcou apenas quatro gols até aqui na campanha. A defesa, em compensação, já sofreu 11. Após a derrota por 4 a 0 para o Cuiabá, porém, o time engatou quatro vitórias consecutivas, alternando com o Paulista sub-20, e quer manter a setinha para cima.

RB Bragantino, enquanto, isso, respira um pouco mais alto na tabela, com nove tentos somados. A fase recente também é boa, com cinco vitórias nos últimos sete jogos na temporada, o que dá confiança para o confronto contra o rival Alvinegro. Uma vitória poderia alçar o time para a primeira parte da tabela.