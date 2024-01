Onde assistir a Chelsea x Aston Villa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (26), no Estádio Stamford Bridge; veja como acompanhar na TV e na internet

Chelsea e Aston Villa se enfrentam nesta sexta-feira (26), a partir das 16h45 (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Classificado para a final da Copa da Liga Inglesa após golear o Middlesbrough por 6 a 1, o Chelsea volta suas atenções para a disputa da Copa da Inglaterra. Os Blues garantiram a vaga ao eliminar o Preston North End com uma vitória por 4 a 0.

Do outro lado, o Aston Villa chega após um empate sem gols com o Everton na Premier League. Na Copa da Inglaterra, a equipe eliminou o Middlesbrough por 1 a 0 na terceira rodada. Em 162 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 66 vitórias, enquanto o Aston Villa tem 60, além de 36 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Inglês, os Lions venceram por 1 a 0.

Mais artigos abaixo