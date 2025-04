Onde assistir a Central x Ferroviário ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série D 2025

Equipes estreiam na quarta divisão neste domingo, em Caruaru; veja as principais informações

Central e Ferroviário se enfrentam neste domingo (20), às 16h (horário de Brasília), pela rodada inaugural da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida será disputada no Estádio Luiz José de Lacerda, o Lacerdão, em Caruaru-PE. Como a CBF proibiu os clubes da divisão de transmitirem seus próprios jogos no YouTube, permitindo apenas emissoras públicas, não há transmissão oficial confirmada para o confronto (clique aqui e confira a programação diária).

O Central volta a campo após dois meses, quando disputou sua última partida e foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. A equipe realizou amistosos nesse período, incluindo uma vitória e uma derrota contra o ASA, ambas por 2 a 0. Após a preparação, o técnico Leandro Sena declarou ao ge: "Minha equipe está de parabéns pelo trabalho realizado (...) Precisamos ajustar o time para que, na estreia, possamos conquistar uma grande vitória diante do nosso torcedor."

O maior campeão da Série D está de volta à competição após amargar a 19ª colocação na tabela da Série C em 2024. O Tubarão da Barra conquistou o troféu da quarta divisão em 2018 e 2023, mas acabou sendo rebaixado logo na temporada seguinte. Neste ano, o clube chegou à semifinal do Campeonato Cearense, sendo derrotado pelo Fortaleza nos acréscimos do segundo jogo, com a vantagem mínima, e já está garantido nas quartas de final da Copa do Nordeste. Estrear com o pé direito em Caruaru é fundamental para o restante da temporada.

Esta será a primeira vez na história que as equipes se enfrentarão em uma competição oficial.