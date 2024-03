Onde assistir a Ceará x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (13), no Estádio Arthur Tavares Melo; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), no Estádio Arthur Tavares Melo, em Bonito, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. Como empataram sem gols no primeiro jogo, quem vencer avança às quartas de final. A partida não terá transmissão oficial (veja a programação completa).

O Sport garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 após eliminar o CSP por 6 a 0, enquanto o Ceará passou pelo Santa Cruz-SE por 4 a 0. Se o confronto terminar novamente empatado, o classificado será decidido nos pênaltis.