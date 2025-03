Onde assistir a Ceará x Maracanã ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense 2025

Equipes entram em campo neste domingo (09), pela semifinal da competição; veja como acompanhar na internet

O Ceará recebe o Maracanã na tarde deste domingo (09), às 17h (de Brasília), no Presidente Vargas, na capital do estado, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Cearense de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Valendo vaga na decisão, o Ceará entra em campo com a classificação praticamente garantida, após vencer o jogo de ida por 3 a 0. O vencedor desse confronto enfrentará o Fortaleza ou o Ferroviário na final. Na primeira fase, o Ceará terminou na liderança do Grupo A, com a melhor campanha geral da competição, somando 15 pontos e garantindo vaga direta para esta semifinal.