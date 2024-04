Equipes se enfrentam neste sábado (23), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Agora é pra ficar com a taça! Ceará e Fortaleza se enfrentam na tarde deste sábado (6), às 16h40 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense. Como empataram sem gols no primeiro duelo, quem vencer fica com o título. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (CE) e pela TV Ceará, na TV aberta, e pelo canal GOAT, no streaming (veja a programação completa).

O Ceará teve a semana cheia para poder trabalhar e recuperar seus jogadores para a decisão. Desta vez, o jogo tem o Vozão como mandante e será a vez da torcida alvinegra lotar o estádio. Guilherme Castilho, com problema físico, é dúvida para o técnico Vagner Mancini.

Do outro lado, o Fortaleza chega mais desgastado para o duelo, já que foi a campo no meio da semana e venceu na estreia da Copa Sul-Americana. Assim como o rival, o Tricolor também tem baixar confirmadas por lesões.

As equipes já se enfrentaram 156 vezes, com 44 triunfos do Fortaleza, 51 do Ceará, além de 61 empates.