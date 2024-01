Onde assistir a Ceará x Floresta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense

Equipes entram em campo neste sábado (27), no Estádio Presidente Vargas; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Floresta se enfrentam neste sábado (27), a partir das 16h40 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares na TV aberta (veja a programação completa aqui).

Depois de empatar com o Maracanã por 1 a 1 na rodada de estreia, o Ceará busca a primeira vitória no Campeonato Cearense. No momento, ocupa a vice-liderança do Grupo B, com um ponto. Iguatu, Barbalha, Horizonte e Ferroviário completam a chave.

Do outro lado, o Floresta venceu por 3 a 1 sobre o Ferroviário, assumindo a liderança no Grupo A, seguido por Fortaleza e Caucaia. Maracanã e Atlético-CE integram o restante do grupo. É importante ressaltar que os líderes de cada grupo avançam automaticamente para as semifinais, enquanto os segundos e terceiros colocados de seus respectivos grupos avançam para as quartas de final.

