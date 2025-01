Onde assistir ao Campeonato Paulista? Quem transmite o Paulistão?

Conheça os meios de transmissão da edição de 2025 do maior torneio estadual do país e mais informações relacionadas

A disputa do Campeonato Paulista de 2025 vai ter sua largada anunciada em breve. Maior estadual do país, o torneio reúne muita história e expectativa, tanto pelo bom número de equipes tradicionais e emergentes do país, quanto pelo grande nível técnico envolvido.

Atual tricampeão, o Palmeiras buscará igualar a marca do extinto Paulistano, único clube com quatro títulos consecutivos (entre 1916 e 1919) na história do Paulistão. Mas para isso, o Verdão terá que superar grandes desafiantes, como seus tradicionais rivais Corinthians, Santos e São Paulo.

Abaixo, veja onde assistir ao Campeonato Paulista de 2025 e mais informações relevantes sobre o maior estadual do país.