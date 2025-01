Saiba onde o campeonato estadual do Mato Grosso de 2025 será transmitido e mais informações

Está chegando a hora do Campeonato Mato-Grossense ter aberta a sua disputa para a edição de 2025.

Atual tetracampeão estadual, o Cuiabá segue como principal força do futebol do Mato Grosso e tenta manter sua hegemonia, apesar da queda recente à Série B do Brasileirão.

Abaixo, confira onde assistir o Campeonato Mato-Grossense de 2025 e mais informações relevantes.