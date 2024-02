Onde assistir a Brasil x Paraguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Pré-Olímpico

Seleções entram em campo nesta segunda-feira (5), no Estádio Brígido Iriarte; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 17h (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na fase final do Torneio Pré-Olímpico. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na busca pelo tricampeonato olímpico consecutivo, o Brasil assegurou sua vaga no quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico ao terminar a primeira fase na liderança do Grupo A, com nove pontos. Até o momento, a seleção brasileira venceu a Bolívia por 1 a 0, a Colômbia por 2 a 0 e o Equador por 2 a 1; no entanto, sofreu uma derrota para a Venezuela na última rodada, por 3 a 1.

"Estudamos bastante o Paraguai, temos uma expectativa de fazer um grande jogo e mais uma final para todos nós. Porque o futebol hoje se resume no detalhe, em uma falta de concentração, então temos que entrar muito concentrados no começo do jogo, fazer o que temos feito nos treinamentos e na maior parte dessa competição, levar o espírito e a atitude para esse jogo", afirmou o técnico Ramon Menezes.

Do outro lado, o Paraguai terminou na vice-liderança do Grupo B, com sete pontos, um a menos que a Argentina, que foi a líder. Após estrear com um empate diante da Argentina por 1 a 1, os paraguaios venceram o Uruguai por 4 a 3 e o Peru por 1 a 0, além de sofrerem uma derrota para o Chile por 2 a 1.