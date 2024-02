Onde assistir a Brasil x Argentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Pré-Olímpico

Seleções entram em campo neste domingo (11), no Estádio Brígido Iriarte; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Argentina se enfrentam na noite deste domingo (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, pela terceira rodada da fase final do Torneio Pré-Olímpico. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após a vitória por 2 a 1 sobre a Venezuela, o Brasil depende apenas de si para se classificar para os Jogos de Paris 2024. Em caso de empate, a seleção dependerá do resultado do confronto entre Venezuela e Paraguai. Por outro lado, se o Brasil perder, estará eliminado.

No momento, o Brasil está em segundo lugar no quadrangular, com três pontos, enquanto a Argentina, sob o comando do técnico Javier Mascherano, ocupa o terceiro lugar, com dois pontos. Apenas a vitória interessa para os argentinos.

Mais artigos abaixo