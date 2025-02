Onde assistir a Boavista x CSA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), pelaprimeira fase

O Boavista, do Rio de Janeiro, recebe o CSA, de Alagoas, na noite desta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Elcyr Resende, em Saquarema, pela primeira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

A Copa do Brasil 2025 coonta com um formato que mistura mata-mata em jogo único nas fases iniciais e confrontos de ida e volta a partir de determinado estágio. O torneio começa com 80 equipes, que duelam em partidas eliminatórias.

Na sequência, a segunda fase também ocorre em confronto único. Em caso de igualdade no placar, levando a decisão para os pênaltis. Os times que superam essa etapa se juntam aos clubes previamente classificados para a terceira fase, onde o regulamento passa a prever duelos de ida e volta.