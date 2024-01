Onde assistir a Barcelona de Ilhéus x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

Líder, Leão busca manter o 100% após início perfeito no Estadual; veja tudo o que você precisa saber para o jogo

Barcelona de Ilhéus e Vitória se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, BA, por amistoso. A partida será transmitida pela TVE Bahia, na TV aberta e no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Vitória é o atual líder do campeonato e único time ainda com o 100% de aproveitamento, com duas vitórias nas duas primeiras rodadas. Os seis pontos, somados contra Jacuipense e Bahia de Feira - ambas vitórias por 1 a 0, na tabela deixam a equipe na liderança isolada.

Logo atrás, vem justamente o Barcelona de Ilhéus, que empatou na última rodada, mas segue na vice-colocação por conta de um triunfo na estreia. Uma vitória pode colocar a equipe na ponta da tabela.