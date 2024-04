Onde assistir a Bahia x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Baiano

Ba-Vi será disputado neste domingo (7), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com os ingressos esgotados, Bahia e Vitória decidem o título do Campeonato Baiano neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia na TV aberta e no canal do YouTube (veja a programação completa).

Após sofrer a derrota por 3 a 2 no primeiro jogo da final, o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para levantar o troféu do Baianão. Caso vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Já o Vitória tem a vantagem do empate.

Na primeira fase, a equipe de Rogério Ceni terminou na liderança, com os mesmos 19 pontos do rival Vitória, que ficou na segunda posição. Na semifinal, o Tricolor eliminou o Jequié por 5 a 1, enquanto o Vitória deixou para trás o Barcelona de Ilhéus por 6 a 1 no placar agregado.

