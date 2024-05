Onde assistir a Bahia x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), no Estádio Pituaçu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (21), às 15h (de Brasília), no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Na liderança do Brasileirão sub-20 com 18 pontos, o Palmeiras volta ao campo após ser derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 0 e perder o aproveitamento de 100% no torneio. Já o Bahia, em quarto lugar, com 13 pontos, também busca reencontrar o caminho da vitória após ser derrotado pelo Ceará por 2 a 1 e empatar com o Goiás por 3 a 3.