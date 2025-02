Onde assistir a Bahia x Colo-Colo-BA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano 2025

Equipes entram em campo neste domingo (09), pela 7ª rodada da primeira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o Colo-Colo-BA na tarde deste domingo (09), às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Baiano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia e TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

O Bahia está na terceira posição da tabela, com nove pontos, o que garante vaga no mata-mata. O Colo-Colo-BA está na penúltima colocação, em nono lugar, com apenas três pontos.

O Campeonato Baiano reúne dez equipes que disputam a primeira fase em turno único, com os quatro melhores avançando às semifinais e os dois últimos sendo rebaixados. Semifinais e finais seguem o formato mata-mata, com jogos de ida e volta, e, em caso de empate no confronto, o saldo de gols define o classificado, seguido por disputa de pênaltis. O time com melhor campanha geral tem vantagem no mando de campo da final.