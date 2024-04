Onde assistir a Atlético-GO x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Goiano

Equipes entram em campo neste domingo (7), no Estádio Castelo do Dragão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Vila Nova decidem o título do Campeonato Goiano neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Castelo do Dragão, pelo jogo de volta do da final do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (para o Goiás), na TV aberta (veja a programação completa).

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o Atlético-GO pode perder por um gol de diferença para ser campeão. Na primeira fase, o Dragão terminou na terceira posição, com 25 pontos. Já nos mata-matas, a equipe eliminou o Goiatuba por 8 a 0 no agregado e o Goiânia por 6 a 3 no agregado, nas quartas e semi, respectivamente.

Do outro lado, o Vila Nova precisa vencer por três ou mais gols de diferença para levantar o troféu do Goianão. O Tigre garantiu a classificação para a final após eliminar o Goianésia por 3 a 2 nas quartas de final e o Aparecidense por 3 a 2 no agregado na semi. Já na primeira fase, a equipe terminou na vice-liderança, com 26 pontos, um a menos que o líder Goiás.

