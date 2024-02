Onde assistir a Athletico-PR x PSTC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o PSTC na noite deste sábado (3), na Ligga Arena, Curitiba, a partir das 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paranaense 2024. A partida terá transmissão da NSports e da Rede Furacão, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vice-líder com 11 pontos, o Athletico-PR entra em campo querendo manter a sua invencibilidade. O Furacão acumula três vitórias e dois empates até o momento.

Do outro lado, o PSTC vem de derrota no jogo anterior e caiu para o décimo lugar, com 4 pontos. A equipe tem uma vitória, uma derrota e três derrotas no total.

