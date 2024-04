Onde assistir a Athletico-PR x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo neste domingo (14), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Cuiabá se enfrentam neste domingo (14), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e da Rede Furacão no streaming (veja a programação completa).

Invicto sob o comando do técnico Cuca, com sete vitórias em sete jogos disputados, o Athletico-PR chega embalado com o título do Campeonato Paranaense e da boa vitória sobre o Deportivo Rayo Zuliano por 6 a 0 na Sul-Americana.

Do outro lado, o Cuiabá, tetracampeão mato-grossense, está invicto na temporada. Em 20 jogos disputados, o Dourado soma 15 vitórias e cinco empates e chega para a estreia do Brasileirão após vencer o Metropolitanos por 2 a 0 na Copa Sul-Americana.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma três vitórias, contra duas do Cuiabá, além de um empate. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão de 2023, o Dourado venceu por 3 a 0.