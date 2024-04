Onde assistir a Athletic Club x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo neste sábado (27), pela segunda rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletic Club recebe o Clube do Remo na noite deste sábado (27), às 19h30 (de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del Rei, em Minas Gerais, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e no Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Para embalar na competição, o Athletic quer somar seis pontos nos primeiros jogos da Série C após estrear com a goleada de 4 a 0 sobre o Caxias fora de casa. Os gols foram marcados por Marcelo e um hat-trick de Jonathas. Do outro lado, o Clube do Remo precisa se recuperar da derrota sofrida para o Volta Redonda por 2 a 1.