Onde assistir a Athletic Bilbao x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Rei

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), no Estádio San Mamés; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletic Bilbao e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 17h30 (de Brasília), no Estádio San Mamés, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Betis por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao volta suas atenções para a disputa da Copa do Rei. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe entra em campo com a vantagem do empate para avançar à final. O vencedor do confronto terá pela frente o Mallorca, que eliminou o Real Sociedad nos pênaltis.

Do outro lado, o Atlético de Madrid precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação na decisão. Até aqui, os colchoneros eliminaram o Lugo por 3 a 1 na terceira fase, o Real Madrid por 4 a 2 nas oitavas de final, e o Sevilla por 1 a 0 nas quartas de final.

