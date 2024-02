Onde assistir a Aston Villa x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra

Após 0 a 0 na primeira partida, Blues e Villans farão 'replay' pela 4ª rodada da FA Cup; acompanhe todos os detalhes

Aston Villa e Chelsea se enfrentam na tarde desta quarta-feira (7), às 17h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, por replay da 4ª rodada da FA Cup, a Copa da Inglaterra. A partida será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Temos replay! Como diz o regulamento desta fase do torneio, o time classificado é sempre definido em jogo único a não ser em caso de empate, quando o mando se inverte e as equipes fazem uma nova partida. Este é o caso de Villa e Chelsea, que ficaram no 0 a 0 no primeiro embate.

Os Blues vêm de uma derrota para lá de dolorosa, de 4 a 2, para o Wolverhampton, em pleno Stamford Bridge, pela 23ª rodada da Premier Laegue, no último final de semana. Mauricio Pochettino viu sua situação ficar mais em dúvida com a torcida, mas tem o apoio da direção. Do outro lado, os Villans vivem fase de contraste: aplicaram um 5 a 0 sobre o Sheffield United fora de casa e chegam exalando confiança.