Onde assistir a ASA x CSA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Alagoano

Clássico alagoano será disputado nesta quarta-feira (7), no Estádio Fumeirão; veja como acompanhar na TV e na internet

ASA e CSA se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Fumeirão, em Arapiraca, pela quarta rodada do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo do canal da FAFTV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após o empate com o CRB por 1 a 1 na Copa Alagoas, o ASA volta suas atenções para o Campeonato Alagoano. No estadual, a equipe está fora da zona de classificação, com quatro pontos. Venceu o Cruzeiro-AL por 2 a 1, foi derrotado pelo CSE por 2 a 0 e empatou com o Coruripe em 1 a 1.

Por outro lado, o CSA, ocupando a terceira posição com seis pontos, viu seu aproveitamento de 100% no Campeonato Alagoano ser interrompido na última rodada, ao ser derrotado pelo CRB por 3 a 1. Anteriormente, havia vencido o Coruripe por 1 a 0 e o Cruzeiro-AL por 2 a 0.

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o CSA soma 30 vitórias, contra 22 do ASA, além de 28 empates. No último encontro válido pela semifinal da Copa Alagoas 2023, o ASA venceu nos pênaltis por 4 a 1.