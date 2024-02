Onde assistir a Argentina x Venezuela ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Pré-Olímpico

Seleções entram em campo nesta segunda-feira (5), no Estádio Brigido Iriarte; veja como acompanhar na TV e na internet

Argentina e Venezuela se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 20h (de Brasília), no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, pelo quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa aqui).

A Argentina conquistou a classificação para a fase final após terminar a primeira fase na liderança do Grupo B, com oito pontos. Até aqui, os argentinos venceram o Peru por 2 a 0 e o Chile por 5 a 0, além de empatarem com o Paraguai por 1 a 1 e o Uruguai por 3 a 3.

Do outro lado, a Venezuela terminou na vice-liderança do Grupo A com oito pontos, um a menos que o Brasil, líder da chave. Nos dois primeiros jogos, os venezuelanos empataram com a Bolívia em 3 a 3 e com o Equador em 1 a 1. Na sequência, conquistaram vitórias sobre a Colômbia, com um placar de 1 a 0, e sobre o Brasil, por 3 a 1.

