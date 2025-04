Onde assistir a Anápolis x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2025

Equipes entram em campo neste sábado (19), pela 2ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV

O Anápolis, de Goiás, recebe o Ituano, do interior de São Paulo, na noite deste sábado (17), às 19h30 (de Brasília), no Jonas Duarte, em Anápolis, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Em duelo entre duas equipes que estrearam com empate, o Anápolis quer aproveitar o fator casa para conquistar a primeira vitória na competição. Na rodada de abertura, o time goiano ficou no 1 a 1 com o CSA, jogando fora de casa. Já o Ituano, atuando em Itu, empatou sem gols com o Brusque.