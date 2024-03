Onde assistir a Altos x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), no Estádio Lindolfo Monteiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Altos e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Recife e Piauí) na TV aberta e do Nosso Futebol na TV fechada (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Trem por 4 a 0 na Copa do Brasil, o Sport volta as atenções para a disputa da Copa do Nordeste. No momento, divide a liderança do Grupo A, com sete pontos, com o CRB.

Do outro lado, o Altos ocupa a terceira posição do Grupo B, com seis pontos, três a menos que o líder Bahia. Até aqui, a equipe registra uma vitória e três empates na Copa do Nordeste, resultando em um aproveitamento de 50%.

