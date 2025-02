Onde assistir a Al Orobah x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Time de CR7 precisa vencer para seguir se aproximando da ponta da tabela; veja quem transmite o duelo

Al Orobah e Al Nassr se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 16h (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. O jogo será no Al Orobah Club Stadium, em Sakakah, e terá transmissão ao vivo no Youtube, através do Canal GOAT (confira aqui a programação completa do dia).

Na 13ª colocação da Liga Saudita, o time da casa chega para o duelo embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Damac. A equipe venceu três dos últimos quatro jogos e pontuar contra um candidato ao título seria crucial para se afastar da zona de rebaixamento.

Já o time de Cristiano Ronaldo ocupa a terceira posição na tabela, tendo perdido apenas três de seus 22 jogos até o momento. Embora tenha vencido o Al Wehda na última rodada, esse foi o único triunfo da equipe de Stefano Pioli nos últimos três jogos, aumentando a necessidade de uma atuação convincente para se manter na briga pelo topo.

O Al Nassr leva ampla vantagem no histórico recente do confronto, tendo vencido os últimos cinco duelos entre as equipes. No primeiro turno, venceu por 3 a 0, com um gol de CR7 e dois de Sadio Mané.