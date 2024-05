Onde assistir a Al Ittihad x Damac ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2023/24

Equipes vão a campo nesta quinta-feira (23), pela penúltima rodada da Saudi Pro League; confira a transmissão e outras informações da partida

Al Ittihad e Damac se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será no Prince Abdullah Al Faisal Stadium, em Jedá, e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no Youtube (clique aqui para ver a programação completa).

O Al Ittihad, atualmente na quinta colocação com 51 pontos, não tem mais chances de alcançar o G3 e disputar a vaga continental. A equipe comandada por Marcelo Gallardo vive um momento turbulento, com cinco jogos sem vencer (quatro empates e uma derrota). A última vitória aconteceu no dia 20 de abril, quando superou o Al Hazem por 3 a 2, pela 28ª rodada.

Do outro lado, o Damac, na 10ª posição e somando 40 pontos, também não tem ambições na reta final do campeonato. A equipe, que marcou 17 gols e sofreu 18, busca apenas terminar a temporada com um bom desempenho.

