Onde assistir a ABC x CSA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2025

Equipes ainda buscam primeira vitória na Terceirona em 2025; veja quem transmite o duelo

ABC e CSA se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 19h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida acontecerá no Estádio Frasqueirão, em Natal, com transmissão ao vivo e exclusiva do canal Nosso Futebol, na TV fechada, no streaming e no YouTube (clique aqui e confira a programação diária).

Campeão da Terceira Divisão em 2010, o ABC volta a campo após empatar por 1 a 1 fora de casa com o São Bernardo, na estreia. Depois do vice-campeonato para o rival América-RN no Campeonato Potiguar e da eliminação na Copa do Brasil diante do Olaria, o Alvinegro aposta suas últimas e mais valiosas fichas do ano na busca pelo acesso à Série B.

O CSA também não venceu na primeira rodada e busca os primeiros três pontos nesta edição da Terceirona. A equipe alagoana está com a classificação encaminhada para as quartas de final da Copa do Nordeste, além de aguardar o confronto com o Grêmio na terceira fase da Copa do Brasil. O Azulão tenta conquistar seu segundo título da Série C – o primeiro veio em 2017.

No ano passado, o confronto direto entre as equipes terminou com vitória alagoana por 2 a 0, também no Frasqueirão. Nas edições da Copa do Nordeste de 2017 e 2020, foram mais duas vitórias do CSA e uma do ABC.